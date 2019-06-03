الأمن الإسباني يوقف 16 مغربيا ناشطين في احتجاز وتهجير الأطفال – صور

أعلن الحرس المدني الإسباني عن إيقاف 16 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية المغربية، من أجل تورطهم في عمليات احتجاز، وتهجير أطفال بطرق غير مشروعة.

وذكر الحرس المدني، في بيان له، أمس السبت، أن الأمر يتعلق بأربع شبكات، تنشط في إقليمي قاديس، وإشبيلية، حيث تتوفر على شقق يتم فيها احتجاز أطفال بعد تهجيرهم من المغرب إلى إسبانيا، قبل أن يتم نقلهم من مراكز الاستقبال إلى مدن برشلونة، وفالينسا، وبلباو، وذلك بعدما يتم ربط الاتصال بعائلاتهم من أجل دفع مبلغ مالي يتراوح ما بين 600 و800 أورو مقابل الإفراج عنهم.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأبحاث الأمنية حول تحركات المشتبه فيهم، انطلقت، منذ بداية السنة الجارية، بعدما سجل في مركز استقبال القاصرين في إشبيلية، فرار 253 طفلا، خلال عام 2018، كانوا قد وصلوا إلى التراب الاسباني بشكل غير قانوني.

وأضافت أن الشبكة كانت تنقل الأطفال المغاربة على متن قوارب مطاطية مستأجرة من قبل قادتها، فيما جرى إقناع آخرين بالاختباء في الحافلات، أو الشاحنات لتفادي أمن الحدود الإسباني.