شرطة دبي تتدخل لإيقاف “نقاش” عمر ورجاء بلمير

كشفت الفنانة رجاء بلمير، مؤخرا، أن أحد الفنادق الذي أقامت فيها رفقة شقيقها عمر بلمير في دبي، استدعت الشرطة ، ظنا أن هناك خلافا بينهما كون صراخهما يسمع خارج غرفة الفندق.
وقالت رجاء، أثناء حلولها ضيفة على برنامج رمضان معانا على قناة” ميدي 1 تي”، إنها كانت في نقاش تعتبره طبيعيا مع شقيقتها عمر، لكن صوتهما كان مرتفعا، لدرجة ظن المستخدمون في الفندق أن هناك صراع بينهما، ما دفعهم إلى طلب الشر طة، قبل أن يوضحا لهما أنهما شقيقين بواسطة جوازي سفرهما.
هذا، وكشف عمر في نفس البرنامج، أنه لجأ إلى محام في الكويت، من أجل متابعة كل من يسيء له، وجعله يدفع غرامة بقيمة 20مليون سنتيم، أو يقضي عقوبة حبسية.
يذكر أن الشقيقان بلمير، لديهما شهرة واسعة في الخليج العربي، ويسافران إلى بلدانه من حين لآخر، لوجود أنشطة فنية يشاركان فيها.
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