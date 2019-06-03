البيضاء.. “الترامواي” يدهس مسنا بعد صلاة التراوح – صورة

لقي شخص مسن مصرعه، بعد صلاة تراويح اليوم الأحد، بعدمت صدمته عربة “الترامواي” في مدينة الدارالبيضاء.

وحسب ما علم ” اليوم24″ من مصادر من عين المكان، فإن الرجل المسن يبلغ من العمر 75 سنة، لم ينته إلى عربة الترامواي القادمة من محطة ” با حماد” والمتجهة إلى محطة القطار المسافرين، صدمه وأرداه قتيلا.

وحلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بعين المكان ومكان الحادث، يالإضافة إلى مسؤولين من شركة الترامواي، قبل أن يتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.