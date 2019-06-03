الصنهاجي يجري عملية جراحية -صور

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أجرى نجم الأغنية الشعبية في المغرب، سعيد الصنهاجي، مؤخرا، عملية جراحية على مستوى يده اليمنى تكللت بالنجاح.
وشارك أحد المقربين من الصنهاجي، على فايسبوك، صورا له بعد العملية الجراحية التي خضع لها، ويتضح من خلال الضمادة التي يضعها، أنه أجراها على مستوى يده اليمنى.
وتمنى عشاق سلطان الأغنية الشعبية، له الشفاء العاجل، وذلك في تعاليقهم على الصور التي تظهر على حسابه الشخصي ب”فايسبوك”.
يذكر أن آخر أعمال الصنهاجي هو ديو مع المغني الشعبي عادل الميلودي بعنوان ” الحب حرام”.
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