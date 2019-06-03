الوداد يعود إلى “دونور” وهذا موعد طرح تذاكر مباراته أمام خريبكة

يعود فريق الوداد الرياضي، إلى المنافسة بملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء، وهاته المرة عندما يستقبل رفاق صلاح الدين السعيدي، خصمهم أولمبيك خريبكة، في اللقاء المندرج لحساب مؤجل الأسبوع27 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعد غد الثلاثاء.

وقررت اللجنة المنظمة وضع التذاكر رهن إشارة الجماهير صباح يوم المباراة، لتسهيل مهمة اقتنائها قبل موعد المواجهة المحلية التي حددت في الساعة العاشرة مساءً.

وتعد مباراة الوداد و” الأوصيكا”، الأولي للمجموعة بعد نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم في راس أمام الترجي الرياضي التونسي، في مواجهة غلب خلالها “الكاف” كفة ممثل الكرة التونسية، لتشبث الفريق المغربي بضرورة الاستعانة ب”VAR”.