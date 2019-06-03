غياب صلاح.. زياش يزين فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زين المغربي حيكم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة الفريق الأفضل في الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما خرج المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي منها.

وقاد زياش فريقه الهولندي للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدم سجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال 11 مباراة شارك فيها، قبل أن يخسر أمام توتنهام الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فريق الموسم الحالي للبطولة، والذي ضم 20 لاعبا لم يكن محمد صلاح من بينهم.

وشارك النجم المصري في 12 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، وأسهم في هدفين آخرين.





وسيطر ليفربول على القائمة بـ6 لاعبين يليه أياكس أمستردام الهولندي بـ5 لاعبين، ثم توتنهام الإنجليزي بـ3، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بلاعبين، مقابل لاعب لكل من يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

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ويعتبر الفرنسي تانجوي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، هو الوحيد الذي انضم من الفرق التي ودعت البطولة من الدور ثمن النهائي، حيث أقصاه برشلونة من البطولة، قبل أن يودعها من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول" ومارك أندريه تير شتيجن "برشلونة".

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون وألكسندر أرنولد "ليفربول" وماتياس دي ليخت "أياكس أمستردام" ويان فرتونخين "توتنهام".

خط الوسط: موسى سيسوكو "توتنهام" وفرينكي دي يونج وحكيم زياش "أياكس أمستردام" وكيفين دي بروين "مانشستر سيتي" وتانجوي ندومبيلي "ليون" وجورجينيو فينالدوم "ليفربول".

خط الهجوم: ليونيل ميسي "برشلونة" وساديو ماني "ليفربول" ودوشان تاديتش وديفيد نيريس "أياكس أمستردام" ورحيم سترلينج "مانشستر سيتي" وكريستيانو رونالدو "يوفنتوس" ولوكاس مورا "توتنهام".