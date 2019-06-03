الإمارات وجهة مفضلة للسياح في عطلة الأعياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع دولة الإمارات بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون الوجهة المثلى على مستوى العالم، لاستقطاب السياح، فهي تملك خيارات غير مسبوقة على مستوى الإمارات السبع.
وتعد المتنزهات والحدائق في المقدمة، لما توفره من ممارسة أنشطة في الهواء الطلق وسط مساحات خضراء، إضافة إلى الفنادق الفاخرة والمنتجعات العالمية، التي تمتلك الإمارات أشهرها وتقدم خدمات ترفيهية تجمع بين الرفاهية والتكنولوجيا وتوفر سبل الراحة، حيث المسابح الخاصة والإطلالات الخلابة.
ولمحبي التراث والأصالة نصيب كبير من خلال باقة متنوعة من المناطق الأثرية التاريخية بمختلف الإمارات، وللأطفال والكبار على حد سواء مدن ترفيهية ضخمة تأسست خصيصا لتقدم تجارب ترفيهية تناسب كل الأذواق، بالإضافة إلى مراكز التسوق الكبرى التي تطلق عروضا ترويجية وقسائم هدايا وألعاب نارية وغيرها من الأنشطة الممتعة.
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