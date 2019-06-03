خبيران: قطر تخرب المنطقة لصالح إيران وتركيا

أثار انتقاد قطر للبيانات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية، اللتين عقدتا في مكة المكرمة، غضب الكثير في الأوساط السياسية، والتي رأت أن تنظيم الحمدين يتبنى سياسة دعم إيران وتركيا بهدف شق الصف العربي.

فمن جانبه قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق لـ"العين الإخبارية"، إن قطر تعمل على خدمة مصالح حلفائها وفي مقدمتها تركيا وإيران، وتلك السياسة تعمل بشكل مباشر على شق الصف العربي وتقسيم المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن الدول العربية حاولت أكثر من مرة إعادة قطر إلى محيطها العربي، لكن الدوحة تصمم على هذه السياسيات وترى فيها تحقيق مصلحتها الخاصة.

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وأكد العرابي أن الدول التي يستقوي بها النظام القطري مثل تركيا وإيران، ستتخلى عنها فور انتهاء مصالحها معها، خاصة أن الحليف الحقيقي للدوحة هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن قطر تشعر بأنها دولة صغيرة وتحاول أن تجد قوتها ونفوذها في التحالف مع تلك الدول، لأنها تريد أن تصنع لنفسها قوة ونفوذ في المنطقة لمنافسة أقرانها.

من ناحيته، قال السفير عزت سعد، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قطر تسعى لفرض نفوذ مصطنع في المنطقة، موضحاً أن قطر لا تجد حرجاً في دعم الإرهاب وتخريب المنطقة لخدمة مصالحها وتحقيق النفوذ.

وأضاف سعد أن استخدام إيران النظام القطري تسبب في زيادة الأزمات في المنطقة وتعميق الفجوة بين الدوحة والدول العربية، مؤكداً أن الشعوب العربية لن تغفر لنظام تميم دعم الإرهاب وسياسة تخريب المنطقة، ولن يكون هناك حل لعودة قطر إلى المحيط العربي إلا برحيل تنظيم الحمدين.