250 ألف بريطاني يعتزمون التظاهر خلال زيارة ترامب

يعتزم مئات الآلاف من البريطانيين تنظيم احتجاجات جماهيرية حاشدة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة؛ رفضاً لسياسات إدارته، وفقاً لوسائل إعلام.



وذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن مئات الآلاف من المتظاهرين سيشاركون في احتجاجات حاشدة بلندن، مع نشر أكثر من 20 ألف شرطي في 20 فعالية منفصلة.

وسيبدأ ترامب زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستغرق 3 أيام؛ حيث سيلتقي الملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسينظم الاحتجاج الرئيسي ضد ترامب، المسمى "معاً ضد ترامب"، في وسط لندن، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 11 صباحا، ويشارك فيه ما يقدر بنحو 250 ألف شخص يخططون للمسيرة من ميدان ترافلجار التاريخي إلى ساحة البرلمان.

وتقوم مجموعتان أخريان أيضاً بتنسيق مجموعات احتجاج فيما يوصف بأنه "كرنفال للمقاومة"؛ حيث يستعينون بالمدربين لجلب الناس إلى لندن من جميع أنحاء البلاد.

ويخطط المتظاهرون في لندن أيضاً إلى إعادة تطيير بالون "بيبي ترامب"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها ترامب إلى المملكة المتحدة في يوليو/تموز 2018.

Advertisements





بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك هذه المرة أيضاً روبوت بارتفاع 16 قدماً لترامب، وسيصدر الروبوت ضوضاء مزعجة، إلى جانب بعض التسجيلات الصوتية المفضلة له، مثل "لا تواطؤ" و"أخبار مزيفة" و"أنا عبقري مستقر للغاية".

وقال منظمو الاحتجاجات من منظمة "معاً ضد ترامب" في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، الأمريكية، إن الاحتجاجات مخطط لها في قصر باكنجهام، الإثنين، عندما يحضر الرئيس مأدبة رسمية مع الملكة، ويوم الثلاثاء، عندما يزور رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ومن المتوقع أن يكون الاحتجاج في قصر باكنجهام حدثاً صغيراً؛ حيث سجل 66 شخصاً فقط حتى الآن أنهم "سيحضرون" في فعالية على "فيسبوك" بعنوان "احتجاج في القصر: أفسد وليمة ترامب".

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون احتجاج يوم الثلاثاء، الذي يبدأ في ميدان ترافلجار بلندن الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، حدثاً أكبر؛ حيث سجل ما يقرب من 8 آلاف شخص في فعالية على "فيسبوك"، بينما قال 33 ألف مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "مهتمون".

وقال متحدث باسم مجموعة "معاً ضد ترامب"، إنهم يتوقعون حدوث احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن الفعالية في ميدان ترافلجار هي الحدث الرئيسي.

وذكرت مجموعات على "فيسبوك" أنها تنظم الاحتجاجات ضد زيارته ترامب الرسمية، حتى يعرف العالم أن "الناس هنا يرفضونه سياسته السامة".