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انقطاع خدمات اليوتيوب والجوجل كلاود فى شرق الولايات المتحدة

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انقطعت الخدمات المقدمة من شركة جوجل، اليوم الإثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت شركة Alphabet Inc، إن شركة Google تشهد زيادة كبيرة للغاية في عدد المستخدمين وتحديدًا في في شرق الولايات المتحدة، مما أثر على خدمات متعددة في Google Cloud وG Suite، وYouTube.

وقالت الشركة:"نعتقد أننا حددنا السبب الجذري للمشكلكة الفنية، ونتوقع العودة إلى الخدمة الطبيعية قريبًا".
يذكر أن جوجل، هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.

واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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