انقطاع خدمات اليوتيوب والجوجل كلاود فى شرق الولايات المتحدة

وقالت الشركة:"نعتقد أننا حددنا السبب الجذري للمشكلكة الفنية، ونتوقع العودة إلى الخدمة الطبيعية قريبًا".
يذكر أن جوجل، هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.
واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.
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