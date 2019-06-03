اوغلو: يعلن تأسيس حزب جديد ويبرز حقيقة حزب اردوغان الارهابي

أعلن أحمد داود أوغلو، الخبير السياسي التركى ،تأسيس حزب جديد قائلا بلدنا تحتاج إلى رؤية جديدة من اجل الأجيال القادمة ، واشار الى ان الفترة القادمة الكثير سيقفز من سفينة أردوغان وأنشقاقات هتحصل في حزب اردوغان الارهابي.

جاء ذلك خلال الكلمه التى ألقاها في مأدبة إفطار في قونيا اليوم.