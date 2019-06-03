أعلن أحمد داود أوغلو، الخبير السياسي التركى ،تأسيس حزب جديد قائلا بلدنا تحتاج إلى رؤية جديدة من اجل الأجيال القادمة ، واشار الى ان الفترة القادمة الكثير سيقفز من سفينة أردوغان وأنشقاقات هتحصل في حزب اردوغان الارهابي.
جاء ذلك خلال الكلمه التى ألقاها في مأدبة إفطار في قونيا اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اوغلو: يعلن تأسيس حزب جديد ويبرز حقيقة حزب اردوغان الارهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.