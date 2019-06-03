سفير روسي الجديد في بيلاروسيا يصل إلى مينسك

فيما تم تعيين ميزنتسيف، الذي كان يمثل سابقًا منطقة الشرق الأقصى في سخالين في مجلس البرلمان الأعلى لمجلس الاتحاد، سفيرا لروسيا في بيلاروسيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 30 أبريل، وسيخلف ميخائيل بابيتش.
وقبل مغادرته إلى مينسك، أخبر ميزنتسيف وكالة تاس، أنه يرى أن مهمته الرئيسية في السفارة الحفاظ على "الممارسة الواسعة والفريدة للتعاون بين روسيا وبيلاروسيا والتي تطورت خلال السنوات الماضية".
يذكر أن روسيا البيضاء أو بيلاروسيا دولة حبيسة في أوروبا الشرقية، تحدها روسيا إلى الشمال الشرقي وأوكرانيا إلى الجنوب وبولندا إلى الغرب وليتوانيا ولاتفيا إلى الشمال الغربي.
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