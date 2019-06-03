كندا تعلق عمل سفارتها في فنزويلا على خلفية الأوضاع السياسية

قال فريلاند: "لقد اتخذ النظام في فنزويلا، خطوات للحد من قدرة السفارات الأجنبية على العمل في فنزويلا، وخاصة تلك التي تدافع عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا".
وأضاف: "لسوء الحظ، في نهاية هذا الشهر، لن يكون الدبلوماسيون الكنديون في فنزويلا في وضع يمكنهم من الحصول على الاعتماد الدبلوماسي في ظل نظام مادورو، وستنتهي صلاحية تأشيراتهم، لذلك، لم يعد أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا مؤقتًا في سفارة كندا في فنزويلا، فعالة على الفور".
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