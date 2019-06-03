وقال الأسير بشناق لـ"وفا"، إن ادارة معتقل "عوفر" ما تزال تصعد من سياستها القمعية بحق الحركة الأسيرة، وسياسة التنقلات للأسرى بهدف عدم تواصلهم مع ذويهم والتي كان آخرها إقدام وحدة القمع بنقل الاسير زكريا زبيدي الزبيدي الى سجن "مجدو" في مخالفة لكافة الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا ما بين ادارة المعتقل وممثلي الفصائل بعدم نقل اي أسير إلا بإعلامه مسبقا.
وأعلنت حركة فتح وفعاليات وأهالي قرية رمانة عن تنظيم حفل استقبال للأسير المحرر الليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر قضي 28 شهراً فى المعتقل.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أسير لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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