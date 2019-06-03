شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يوقع عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي شرق صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (عدن)

قُتل وأصيب العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني، واستهدف تجمعاتهم ومواقعهم في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن القصف طال تمركزًا لقناصة وأسلحة رشاشة بمنطقة العاديات بمديرية كتاف شرق صعدة، وأسفر عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي بينهم قناص، وجرح آخرين وتدمير رشاش من عيار 23.