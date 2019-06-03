شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تقتل مدنيَين وتصيب 7 في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل مدنيان وأصيب 7 آخرون أمس (الأحد) في قصف عشوائي حوثي استهدف إحدى المناطق في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وأفادت مصادر طبية وعسكرية لـ«الخليج 365» بأن المليشيات مستمرة في استهداف المدنيين بشكل عشوائي، مؤكدة أنها لم تكتف بالقصف العشوائي بل نفذت مداهمات واختطافات في أوساط المدنيين في قرية سليم واعتقلت 5 من شباب القرية واقتادتهم إلى مكان مجهول، كما اختطفت عددا آخر من قرية الشرجي بمنطقة الفاخر بمديرية قعطبة.

ولفتت المصادر إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تتعامل بحزم مع تحركات مليشيا الانقلاب، إذ دمرت أمس مجموعة من الآليات العسكرية للحوثيين في منطقة سليم وحجر غرب قعطبة، وتجمعات للمليشيا في منطقة «الجُب» بحجر بالقرب من قرية صبيرة غرب قعطبة، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.