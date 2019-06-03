شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تنقل رسالة طهران لدول الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

كشف سفیر العراق في إيران جواد قندیل، أن حکومة بلاده ستنقل رسالة من طهران حول توقیع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخلیج إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین. وقال قنديل إن الرئیس العراقي برهم صالح، قام بإجراءات في هذا الشأن.

وحول مقترح وزیر الخارجیة الإيراني جواد ظریف، بشأن توقیع معاهدة عدم الاعتداء بین طهران ودول الخلیج، أوضح قنديل في تصریح لوکالة «إسنا»، أن «ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة لبغداد، ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخلیج».

وعما إذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی السعودیة والبحرین والإمارات، أجاب السفیر: «نعم». وأضاف أن الرئيس صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یكون قد نقل هذا المقترح للمسؤولين.