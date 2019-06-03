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بغداد تنقل رسالة طهران لدول الخليج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

كشف سفیر العراق في إيران جواد قندیل، أن حکومة بلاده ستنقل رسالة من طهران حول توقیع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخلیج إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین. وقال قنديل إن الرئیس العراقي برهم صالح، قام بإجراءات في هذا الشأن.

وحول مقترح وزیر الخارجیة الإيراني جواد ظریف، بشأن توقیع معاهدة عدم الاعتداء بین طهران ودول الخلیج، أوضح قنديل في تصریح لوکالة «إسنا»، أن «ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة لبغداد، ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخلیج».

وعما إذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی السعودیة والبحرین والإمارات، أجاب السفیر: «نعم». وأضاف أن الرئيس صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یكون قد نقل هذا المقترح للمسؤولين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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