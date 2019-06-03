شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أوباما يدعو لتقييد الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

حذر مستشار الأمن السابق في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما جيمس جونز من أن إيران قد تستيقظ يوما لتجد أنه لم تعد لديها قوات بحرية. واعتبر جونز في تصريح لتلفزيون «هيل» الأمريكي (الخميس) أنه «أمر جيد» أن يكون المسؤولون الإيرانيون منطقة «معتمة»، بشأن ما يمكن توقعه من الرئيس دونالد ترمب. وقال: «الشيء الجميل الذي يعجبني في سياستنا هو أنني متأكد من أن الإيرانيين ليس لديهم فكرة عما قد يفعله ترمب»، مضيفاً: «هذا في حد ذاته، كما أعتقد، شيء جيد».

ووصف جونز الإيرانيين بأنهم «غير متوازنين، وقد يستيقظون في صباح أحد الأيام ويجدون أنه لم تعد لديهم قوات بحرية، على سبيل المثال». وعلى الرغم من ذلك، فقد قال جونز إن ترمب يجب أن يعمل أيضاً مع الحلفاء على تقييد إيران. وقال: «أعتقد أن هذه السياسة التي يتبعها ترمب مفيدة مع نظام مثل النظام الإيراني، لكن من ناحية أخرى أعتقد أن العقوبات الاقتصادية والتحالف مع دول بذات العقلية الإيرانية ليست مجدية».