أيمن سيد
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن زمرة من الإرهابيين داخل ليبيا يحاربون بجانب الإرهابيين خارج البلاد بمساعدة تركيا، مشيرًا إلى أن الإرهابيين المتواجدين بطرابلس تم إعداد قوائم محددة لهم وهم الآن يقاتلون مع السراج.
وأضاف "المسماري"، فى مؤتمر صحفى، أن الإرهابيين لا يحترمون القانون، ولديهم أكاذيب كثيرة وادعاءات لا ينطق بها طفل صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد المسماري: الإرهابيون المتواجدون بطرابلس تم إعداد قوائم محددة لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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