واشنطن بوست: بومبيو أكد أن "صفقة القرن" بها 9 جوانب سيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، قدم تقييمًا واقعيًا لآفاق خطة السلام في الشرق الأوسط التي تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير حصري لها، أن التقييم جاء في اجتماع مغلق مع بعض القادة اليهود، وأن بومبيو قال إن بعض الأشخاص قد تصرح بأن الخطة "غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها أن تحظى بقبول شعبي".

وأعرب بومبيو، في الشريط الصوتي الذي حصلت عليه "واشنطن بوست"، عن أمله في أن لا يتم رفض الصفقة بمجرد الإعلان عنها.

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وقال وزير الخارجية، بحسب الصحيفة: "قد يتم رفض الصفقة، فهي ليست خطة أصلية ولا تصلح للعمل بالنسبة لي. الخطة بها جانبان جيدان و9 جوانب سيئة".

وتابع الوزير، السؤال الحقيقي هنا إذا ما كان بإمكاننا الحصول على مساحة كافية لإجراء حديث حقيقي حول كيفية إنهاء هذه الصفقة.

وقالت الصحيفة، إن هذه التصريحات هي أكثر التعليقات صراحة التي يطلقها مسؤول أمريكي حول ما أطلق عليه الرئيس ترامب "صفقة القرن"، وهي خطة السلام الهادفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الصعب، وهي الخطة التي أوكل بها صهره ومستشاره جاريد كوشنر والمحامي السابق جيسون جرينبلات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصين من الحضور في الاجتماع كان لديهم الانطباع بأن بومبيو نفسه لم يكن متفائلًا بنجاح الخطة، وقال أحدهما شريطة عدم الكشف عن اسمه: "لم يكن بومبيو واثقًا من أن تؤدي هذه الصفقة إلى نهاية ناجحة للصراع".