ترامب: المكسيك تستغل الولايات المتحدة بسبب الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المكسيك تستغل بلاده بسبب الهجرة، وذلك ضمن تصعيد لهجومه على المكسيك بسبب ظاهرة الهجرة التي يدعو للتصدي لها.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن ترامب قوله، في سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الأحد: "يقول الناس منذ سنوات إن علينا أن نتحدث مع المكسيك، المشكلة أن المكسيك تستغل الولايات المتحدة، وتأخذ ولا تعطي أبدًا".

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أعرب عن اعتقاده بأن المسؤولين الأمريكيين مستعدّون للتفاوض.

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وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو أبرارد أنه سوف يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، لبحث القضايا المتعلقة بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وأعرب وزير الخارجية المكسيكي - في تصريح أورده راديو (صوت أمريكا) الإخباري - عن أمله في الخروج بنتائج جيدة من محادثاته في واشنطن، قائلًا: "سوف نأخذ موقفًا حازمًا، وسندافع عن كرامة المكسيك".

وكان الرئيس الأمريكي انتقد المكسيك بشدة، متهمًا إياها بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق اللاجئين النازحين من أمريكا الوسطى بغرض اللجوء إلى الولايات المتحدة، كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على الصادرات المكسيكية اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري ما لم تمنع المكسيك وصول هؤلاء المهاجرين للولايات المتحدة.