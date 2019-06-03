محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
تستعد محافظة شمال سيناء، لامتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الثانوية العامة، للعام الدراسي الجاري، التي تبدأ السبت الموافق 8 يونيو الجاري.
وعقد سكرتير عام محافظة شمال سيناء، العقيد أسامة العندور، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور المهندسة ليلى مرتجي وكيلة وزارة التربية والتعليم ورؤساء مجالس المدن ومديرو الإدارات المعنية، استعرض فيه سكرتير عام المحافظة مواعيد امتحانات الثانوية العامة وأماكن توزيع اللجان وكافة الإجراءات الخاصة بسير الامتحانات.
وأكد السكرتير العام جاهزية جميع مقار اللجان، لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتوفير كافة احتياجات الطلاب.
وأعلن السكرتير العام توفير وسائل نقل للطلاب من أماكن أقامتهم وإلى مقار اللجان وتأمينهم، وتأمين اللجان وتأمين أماكن إقامة المراقبين ورؤساء اللجان والملاحظين وتوفير احتياجاتهم.
كما ناقش الاجتماع آلية توزيع أوراق أسئلة الامتحانات على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها
كما أكد السكرتير العام خلال الاجتماع على تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة.
كما طالب السكرتير العام برفع كفائة المدارس التي سيجري فيها الامتحانات وتوفير الإنارة المناسبة داخل اللجان وبمحيطها وتوفير مولدات كهربائية لتشغيلها حال انقطاع التيار الكهربائي والحرص على ملىء خزانات المياه بالمدارس.
وصرحت ليلى مرتجي وكيلة وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، أن إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 3011 طالبًا وطالبة موزعين على 11 لجنة في مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد
وأضافت أنه تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الصحة والكهرباء والأمن والتموين، استعدادًا للامتحانات وتوفير وسائل نقل للطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ في شمال سيناء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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