مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة بشمال سوريا

انفجرت سيارة في بلدة بشمال سوريا، يسيطر عليها مسلحون تدعمهم تركيا مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.
جاء ذلك بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات في مناطق أخرى خاضعة للمعارضة المسلحة في الشمال الغربي.
وكان الهجوم الذي استهدف سوقا
ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا على قطاع من الأرض على امتداد الحدود بين البلدين. ويقع
وقال المرصد السوري "إن الجيب تعرض منذ دقائق أيضاً لسلسلة من التفجيرات، وتمكن الأسد بدعم من قوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران من استعادة السيطرة على معظم أنحاء سورياً.
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