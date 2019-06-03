أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قطر شاركت في القمم الثلاث بمكة المكرمة بسبب ممارسات الضغط الأمريكي.
في قمم مكة، رفض أداء العمرة خلال مشاركته في القمم الثلاث، معلقًا: "أصل تميم رافض".. دا جريمة المفروض يرضي ربنا مش الحاكم.. كل ده عشان
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" أن رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر آل ثاني، والذي ترأس الوفد القطري
وأضاف: " أن كافة الوفود المشاركة في القمم الثلاث قامت بأداء العمرة"، مشيراً إلى أن الوفد القطري هو الوحيد الذي لم يعتمر.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد استقبل رئيس الوزراء القطر بقصر الصفا رسمياً في مكة نيابة عن أمير قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: بأمر من تميم.. الوفد القطري هو الوحيد الذي لم يعتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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