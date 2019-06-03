أحمد موسى: بأمر من تميم.. الوفد القطري هو الوحيد الذي لم يعتمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قطر شاركت في القمم الثلاث بمكة المكرمة بسبب ممارسات الضغط الأمريكي.



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" أن رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر آل ثاني، والذي ترأس الوفد القطري

في قمم مكة، رفض أداء العمرة خلال مشاركته في القمم الثلاث، معلقًا: "أصل تميم رافض".. دا جريمة المفروض يرضي ربنا مش الحاكم.. كل ده عشانمقاطعة! والمقاطعة تشمل البيت العتيق!".



وأضاف: " أن كافة الوفود المشاركة في القمم الثلاث قامت بأداء العمرة"، مشيراً إلى أن الوفد القطري هو الوحيد الذي لم يعتمر.



وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد استقبل رئيس الوزراء القطر بقصر الصفا رسمياً في مكة نيابة عن أمير قطر.