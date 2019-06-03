شاهد.. الجبير يهاجم قطر: الدوحة لا تملك قرارها وتحريفها للحقائق ليس مستغربًا

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تحفظ قطر على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات".

وأشار الجبير إلى أن قطر تتحفظ

على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، مبينا أن الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا.

وأكد في تغريداته على أن بيان القمة العربية شدد على مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

Advertisements

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن وزير الخارجية

القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

واستضافت مكة المكرمة، يوم 30 مايو، قمتين طارئتين خليجية وعربية دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على خلفية الهجمات الأخيرة على 4 سفن شحن قرب مياه الإمارات ومحطتي ضخ النفط في السعودية، قبل أن تنعقد في المدينة ذاتها أعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14 في 31 مايو.