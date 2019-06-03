«الحوثيون» يستعرضون أسلحتهم بسيارات للأمم المتحدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

نددت الحكومة اليمنية أمس باستعراض ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، عناصرها في الحديدة، بمشاركة سيارات دفع رباعي كانت تسلمتها من الأمم المتحدة بذريعة المساعدة في نزع الألغام، رفع عليها صور الخميني وعلم «حزب الله» الإرهابي. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «إن هذا التصرف الحوثي، جاء بعد 5 أشهر من اتفاق السويد الذي نصت بنوده على وقف إطلاق النار وكل أشكال التعزيزات العسكرية، مع إنهاء المظاهر المسلحة في الحديدة»، وأضاف: «إن الصور تثبت أن ما يسميها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، شرطة محلية وقوات خفر السواحل في الحديدة، هي عبارة عن ميليشيات حوثية». وتابع قائلاً: «إن ذلك يؤكد تضليل جريفيث للمجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع على الأرض الذي يشهد مزيداً من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الإيرانية».

وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة، سلم في وقت سابق من مايو الماضي، 20 سيارة للمركز التنفيذي لنزع الألغام (خاضع لسيطرة الحوثيين) بهدف دعم الجهود المستمرة في الحديدة لإزالة الألغام. وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعاً في أوساط اليمنيين الذين قالوا إن هذه الجهود الأممية من شأنها مساعدة الحوثيين في زراعة المزيد من الألغام كونهم الجهة الوحيدة التي تزرع الألغام والمتفجرات في البلاد. ونظمت ميليشيات الحوثي عرضاً عسكرياً كبيراً داخل الحديدة شاركت فيه مدرعات وآليات عسكرية قتالية ثقيلة ومئات من المسلحين المعززين بقذائف صاروخية عشرات منهم كانوا على متن سيارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي «صور الخميني تملأ عربات الحوثيين في العرض العسكري.. في شارع الميناء بالحديدة. إيران تتغلغل في اليمن وتنشر معتقداتها الدينية التي ليس لها علاقة بالدين وبات اجتثاثهم من أرض الوطن واجباً».

وقال القديمي «إن اجتثاث ميليشيات الحوثي من المحافظة بات واجباً وطنياً». وذكر في تغريدة على «تويتر»: أن «مؤامرة دولية كبيرة تقف وراء عدم تحرير مدينة وميناء الحديدة بعدما حققت حملة عسكرية كبيرة للتحالف العربي وقوات المقاومة اليمنية المشتركة، العام الماضي، نجاحاً كبيراً وباتت المدينة على مشارف التحرير إثر تقدم القوات المشتركة إلى مداخلها وتمركزها على بعد كيلومترات من الميناء. ورأى أن الضغوطات الدولية على الحكومة الشرعية والتحالف كانت أكبر ليتم إيقاف التقدم»، لافتاً إلى أن «المؤامرة» تهدف إلى إبقاء الحديدة مستنقعاً للمنظمات الدولية وميليشيات الحوثي الإرهابية.