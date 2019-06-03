«التحالف» يدمر مواقع وتعزيزات لـ«الانقلابيين» في الضالع وإب

صنعاء (الاتحاد)

شن التحالف العربي أمس، غارات نوعية على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي الضالع وإب وسط اليمن. وذكرت مصادر ميدانية متعددة أن مقاتلات التحالف استهدفت في وقت مبكّر مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقتي حجر والفاخر بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، مشيرة إلى أن ضربات جوية أصابت تجمعات في منطقة حجر، ما أسفر عن تدمير دبابة وثلاث عربات للمتمردين ومصرع وإصابة العشرات من العناصر.

كما استهدفت ضربات جوية أخرى مواقع وجيوب للحوثيين على أطراف منطقة الفاخر الواقعة غرب قعطبة على الطريق المؤدي إلى محافظة إب المجاورة حيث أصابت غارتان جويتان تجمعاً في معسكر الحمزة التابع للحوثيين في مديرية السبرة المتاخمة لمحافظة الضالع. وأوقعت الغارات التي وصفت بالنوعية، قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي ترسل تعزيزات عسكرية إلى مديرية قعطبة لمنع تقدم قوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة التي حررت الشهر الماضي مدينة قعطبة وتواصل تقدمها صوب المناطق الحدودية بين محافظتي الضالع وإب. كما نفذت مقاتلات التحالف ثلاث غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في الضالع عن ضبط خلية تجسس تابعة للميليشيات الانقلابية أثناء تواجدها في مدينة قعطبة. وأفاد مصدر أن الخلية تسللت إلى المدينة تحت مبرر حضور زفاف أحد المواطنين، موضحاً أن مهمة الخلية كانت استطلاعية وتقديم إحداثيات للمواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في قعطبة التي جرى تحريرها قبل أيام من سيطرتهم. وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من إحباط مهمة عناصر الخلية الحوثية والقبض على عناصرها ونقلهم إلى أحد المراكز الأمنية من أجل التحقيق معهم، موضحاً أن أجهزة الأمن أطلقت حملة أمنية لتأمين مدينة قعطبة وتعقب الخلايا الإرهابية المرتبطة بالميليشيات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل عودة الحياة للمدينة المحررة.