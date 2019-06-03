الميليشيات تحول موقعاً خدمياً لمعسكر تدريبي في المحويت

عدن (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استحداث مزيد من المعسكرات التدريبية داخل المدن والأحياء السكنية في المحافظات، الواقعة تحت سيطرتها واستغلال المواطنين دروعاً بشرية لحماية تلك المواقع. وأفاد مصدر محلي في المحويت أن الميليشيات قامت باقتحام أحد المواقع الخدمية الحكومية في مديرية حفاش، وشرعت بتحويله إلى معسكر تدريبي للعناصر التي يتم التغرير بهم من أبناء المحويت وما جاورها، مضيفاً أن الموقع خاص بإدارة الكهرباء والمولدات التي تخص عزلتي جبل نعمان وبني مأمون في المديرية.

وأضاف أن المعسكر المستحدث داخل الأحياء السكنية في حفاش ما يعرض حياة المدنيين للخطر، لافتاً إلى أن الميليشيات شرعت بنقل العشرات من المغرر بهم، بينهم أطفال وطلبة مدارس إلى داخل الموقع، والبدء بتدريبهم عسكرياً تمهيداً لنقلهم لجبهات القتال. وأشار إلى أن المغرر بهم يتم غسل دماغهم عبر تكثيف الندوات والمحاضرات الدينية التي يتم إجبارهم على حضورها إلى جانب التدريبات العسكرية، وذلك ضمن مخطط الترويج للفكر الحوثي الإرهابي المتطرف.

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