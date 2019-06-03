نهب «الحوثيين» يفاقم «الكوليرا»

عدن (الاتحاد)

سجلت تقارير صحية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً مخيفاً في معدلات الإصابة والوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في المحافظات اليمنية خصوصاً الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وحسب التقارير، تجاوز عدد المصابين بالوباء 150 ألف حالة في حين بلغ عدد الوفيات 621 حالة منذ مطلع العام الحالي، وأكدت أن مليوني يمني بحاجة ماسة للخدمات الطبية التي توقفت وتضررت جراء الحرب.

وقالت مصادر في وزارة الصحة، إن وباء الكوليرا تفشى بشكل كبير خصوصاً مع موسم الأمطار الذي تشهده البلد، موضحة أن تلاعب وفساد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالمساعدات الطبية المقدمة من منظمات ودولية بينها منظمة اليونيسيف والصحة العالمية أدى إلى انتشار المرض بشكل مخيف وتسجيل أعداد كبيرة من المصابين والوفيات. وأضافت أن نحو 50 % من المرافق الصحية في اليمن لا تعمل وتفتقر للأطباء والأدوية اللازمة من أجل مواجهة مثل هذه الأوبئة، موضحة أن المساعدات الدولية التي يجري تسليمها إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا تصل إلى المنشآت الصحية ولا يستفيد منها المرضى والمحتاجون لهذه الأدوية الضرورية خصوصاً المتعلقة بعلاج أوبئة الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والملاريا. وأضافت أن الميليشيات تقوم بنهب المساعدات الدوائية والطبية ونقلها إلى مستودعات وبيعها في السوق المحلية عبر وكلاء موالين لها.