معرض صور يوثق جرائم الحوثي و«القاعدة» في عدن وحضرموت

عدن (الاتحاد) شهدت مدينة عدن إقامة معرض صور فوتوغرافية وثقت جملة من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية وتنظيم «القاعدة» الإرهابي بحق المدنيين في عدد من المحافظات الجنوبية المحررة. وتضمن المعرض الذي نظمته مؤسسة قنا للإنتاج الإعلامي شعار «جرائمهم في صور»، أكثر من 100 صورة فوتوغرافية بعدسات عدد من المصورين، أبرزت حجم الجرائم التي ارتكبها «الحوثيون» و«القاعدة» بحق المدنيين في عدن والمكلا ومحافظات مجاورة لها من تدمير للبنية التحتية وحصار الأهالي والقصف العشوائي الذي استهدف أحياء سكنية إلى جانب معاناة النزوح والأوضاع المعيشية.

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