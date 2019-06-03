مصادر لـ«الاتحاد»: جهود عربية لاحتواء الخلاف بين «العسكري» و«الحراك»

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أفادت مصادر سودانية أمس أن مساعي عربية حثيثة تبذل لاحتواء وتقريب الهوة بين الفرقاء السودانيين. وعبرت المصادر لـ«الاتحاد» عن تفاؤلها بأن تؤدي تلك الجهود إلى جمع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة على صعيد واحد، من أجل التوصل إلى اتفاق وتوافق عريض في السودان يجنبه الانزلاق إلى الفوضى أو الاحتراب أو الوقوع في مهب الثورة المضادة أو التعرض للعقوبات أو عدم الاعتراف الخارجي في حال استمرار الوضع الحالي.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف في السودان بشأن أنباء عن احتمال قيام المجلس العسكري بإصدار أوامره بفض الاعتصام بالقوة.

ورداً على ما إذا كان ذلك وارداً قال مصدر مسؤول قريب من المجلس لـ«الاتحاد»: «إن موقف المجلس الرسمي من هذا الأمر معلن، وهو لن يفض الاعتصام بالقوة»، إلا أن المسؤول أضاف: «لكن المجلس يتوجب عليه القيام بمسؤولياته نحو صيانة الأمن والاستقرار والتعامل مع الأزمات، وسد الفراغ السياسي الملموس من قبل الشارع السوداني». وأضاف أنه ليس من العدل أن تبقى البلاد في حالة فراغ سياسي لقرابة الشهرين، وسط تعنت قوى الحرية والتغيير، وإصرارها غير المنطقي على استلام كامل السلطة ولفترة انتقالية 3 أعوام.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» حذر أمس الأول من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية. وقال إن تشكيلها سيكون نوعاً من الفوضى.

وأضاف «ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني»، مشدداً على أن المجلس العسكري سيحسم أي فوضى بالقانون.

وحذر حزب الأمة القومي السوداني من خطر الاحتقان والتصعيد على مكاسب الثورة، وأكد أنه لا بديل عن التفاوض.

وقال الحزب، في بيان له أمس، إن السودان يعيش هذه الفترة احتقاناً سياسياً بلغ ذروته هذا الأسبوع، نتيجة الإضراب السياسي والعصيان المدني، وخطاب الإقصاء والتطرف، وما قابله من تصعيد من المجلس العسكري.

وأكد الحزب أنه لا يرى بديلاً عن التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتجاوز التجاذبات والصراعات في هذه المرحلة الدقيقة، بما يهدد كيان الدولة، ووحدة الوطن والشعب، وكذلك لتفويت الفرصة على أعداء الثورة والمتربصين بها، وذلك باعتماد مرجعية قيادية وأخرى تنفيذية متوافق عليها لإدارة الفترة الانتقالية، والتصدي لتحديات التحول، ولإحداث اختراق مأمول في العملية السياسية التفاوضية الجارية.

وشدد حزب الأمة على ضرورة أن ينهض المجلس العسكري بمسؤولياته في التصدي للثورة المضادة التي بدأت تطل بوجوهها القبيحة دون مواربة، واستئناف المفاوضات المتوقفة لقطع الطريق على كل ردة محتملة.

ومن جانبه طالب تجمع المهنيين بتسيير المواكب ودعم المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش.

وأكد في بيان له أن الثورة السودانية تمر بمرحلة حرجة ومحاولات التفاف متكررة، وأن التماسك والوحدة والاحتشاد هي السبيل لتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة.

وجاء ذلك عقب توتر الأجواء الليلة قبل الماضية بعد مقتل شاب سوداني وإصابة عشرة آخرين في ميدان الاعتصام.