مسؤول عسكري لـ«الاتحاد»: ميليشيات طرابلس «فبركت» صور حطام يعود لطائرة تركية

حسن الورفلي (بنغازي)

اتهم مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إعلام جماعة الإخوان الليبية بنشر أكاذيب حول عملية الجيش لتحرير طرابلس، نافياً إسقاط حكومة الوفاق لأي طائرة تتبع القيادة العامة للجيش الليبي.

وقال العميد خالد المحجوب في تصريحات لـ«الاتحاد» عبر الهاتف، أمس الأحد، إن إعلام جماعة الإخوان يحاول تشويه صورة الجيش الليبي بعد تلقي مليشيات الجماعة المتحالفة مع حكومة الوفاق ضربات قوية في محاور العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن قوات الوفاق بعد أن تلقت ضربات عسكرية من الجيش الليبي نشرت صوراً لحطام متهالك زعمت أنه لطائرة إماراتية من دون طيار تعمل لصالح القوات المسلحة الليبية أسقطتها دفاعاتهم الجوية في محيط العزيزية!

ونفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كل سكان العاصمة طرابلس والمنطقة المعنية لم يلاحظوا هذه الليلة تحليقاً لأي طائرة أو قصفاً في المناطق المذكورة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن «هذه المليشيات لم تعد تخجل من اختلاق الفبركة والكذب التي اعتدناها كل يوم حتى ولو اضطرت لقتل مدنيين أبرياء قبل كل جلسة لمجلس الأمن وبالتالي فإن المؤكد غير القابل للشك هو أن هذا الحطام المزعوم قديم وجلب من مكان ما وجرى إلصاق الشعارات عليه نظراً لتحطم عدة طائرات مجهولة خلال السنوات الماضية بالمنطقة الغربية».

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أن المعلومات الاستخباراتية للجيش الليبي تشير إلى أن حطام الطائرة يعود لطائرات حكومة الوفاق التركية التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش الليبي ليل الجمعة بعد قصفها لمدينة غريان الآمنة، مشيرة إلى أنها أعلنت في حينها سقوط الطائرة في ذات المنطقة وقد تناقلت الخبر طوال اليوم مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، وهو ما أنكرته قوات حكومة الوفاق طيلة الساعات الماضية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أعلن إسقاط طائرة تركية من دون طيار «درون» خلال قصفها لمدينة غريان غربي البلاد، فيما لم تعثر قوات الجيش الليبي على حطام الطائرة، وهو ما يعزز رواية شعبة الإعلام الحربي الليبي بفبركة قوات الوفاق لصور الطائرة وزعم أنها تابعة للإمارات.

واتهمت شعبة الإعلام الحربي مليشيات أسامة جويلي بإلصاق لواصق تمثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعبارة صنع في الإمارات على كل جانب من جوانب هذا الحطام المزعوم بشكل مفضوح لا يصدقه عقل حتى أن كل هذه اللواصق كانت تحمل العلم الإماراتي بألوانه الثلاثة مقلوباً بينما عبارة صنع في الإمارات غير مقلوبة وجميعها في الجهة المقابلة لزاوية التصوير ولم يظهر بها أي ضرر كالذي لحق بالحطام.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي «هذه المليشيات المدحورة بقيادة مهرب الوقود المطلوب أسامة جويلي ومليشيات حليفه المطلوب صلاح بادي تلقت السبت ضربة موجعة وقاسية جداً وكان مصيرها الهزيمة»، لافتة إلى أن المليشيات المسلحة سعت لرفع المعنويات والتغطية على فضائح الأسلحة التركية التي وصلت للإرهابيين والمليشيات والبحث عن مبرر لها، وإرضاء لأنقرة والدوحة قاموا بافتعال هذه الصور المفبركة.