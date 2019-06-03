كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجبير": تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

وأضاف الجبير في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مساء الأحد "قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع قائلاً: "الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب عن تحفظ بلاده على بياني القمتين العربية والخليجية.