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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تسمح بالملكية الكاملة في مشاريع النفط والغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:46 م
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قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي في المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأحد.ولتحقيق ذلك، على الشركة الأجنبية الأم أن توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.
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