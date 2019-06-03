بعد نهائي رادس..الوداد يعود لتداريبه ببنجلون تأهباً للعودة لمنافسات البطولة

استأنف فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الأحد، تداريبه في ملعب بن جلون بالدار البيضاء، تأهباً لمباراة مؤجل الأسبوع 27 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي ستٌقام أمام أولمبيك خريبكة بعد 48 ساعة بالبيضاء.

حصة اليوم كانت الأولى بعد النهائي “المهزلة” والذي اختار خلاله الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الترجي الرياضي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة سجت احتجاجات بسبب “var” الذي فوجئ ممثل الكرة الوطنية بعدم الاستعانة بخدماته، بداعي عطل.

وشارك جميع اللاعبون العائدون من رحلة تونس في الحصة التدريبية التي قادها فوزي البنزرتي وطاقمه التقني، قبل مواجهة “الأوصيكا”، بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، مساء الثلاثاء، للدفاع عن حظوظه للتتويج بدرع البطولة.