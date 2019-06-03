صحيفة: مولاي الحسن يجتاز امتحانات الأولى باكالوريا في ثانوية عمومية في الرباط

قالت أسبوعية “الأيام” إن ولي العهد الأمير مولاي الحسن سيجتاز امتحانات الأولى باكالوريا في ثانوية دار السلام في الرباط، التي عاشت حالة استنفار، صباح يوم الأربعاء 29 ماي الماضي، بعد الزيارة، التي قام بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، للوقوف على استعداداتها، لاستقبال الأمير مولاي الحسن رفقة زملائه في المدرسة المولوية.

وأشارت الأسبوعية، في عددها الأخير، إلى أن ولي العهد سبق له أن اجتاز الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي في الثانوية ذاتها، في يونيو 2017، إذ حضر رفقة زملائه، وأجروا الامتحان في أجواء مماثلة لتلك، التي يجري فيها تلاميذ باقي المؤسسات العمومية، والخصوصية مختلف الامتحانات في إطار مبدأ تكافئ الفرص.