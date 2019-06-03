الغليان في “البام”.. بنشماش يجمد رئاسة بنعزوز للفريق البرلماني

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، تجريد القيادي في حزبه عزيز بنعزوز، من رئاسة الفريق البرلماني.

وقال بنشماش في بلاغ له اليوم الأحد، إنه استند على مقتضيات الأساسي لحزب الاصالة والمعاصرة والنظام الداخلي التي تجيز للأمين العام “اللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات للاستشارة أو إجراء تحقيق أو تحري في أي موضوع أو شكاية تهم مصداقية الحزب وسمعته ومصالحه” في اتخاذ قراره.

واوضح بنشماش أنه وبعد مشاورات مع أعضاء من فريقه البرلماني بمجلس المستشارين، تقرر إحالة عزيز بنعزوز على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وتجميد وضعيته كرئيس للفريق البرلماني إلى حين إستكمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي لحزب الاصالة والمعاصرة.

يذكر أنه وسط تزايد الخلاف بينه، وخصومه في الحزب، أطلق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، حملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين في الحزب، وإقالة الرجل الثاني في الحزب من المكتب السياسي، قبل أن تصل اليوم إلى بنعزوز.