التحالف العربي يدمر طائرة حوثية بدون طيار بعدن اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي ، في وقت مبكر من فجر الإثنين، من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن .



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية "، إن دفاعات التحالف أسقطت طائرة حوثية مسيرة كانت تحاول استهداف معسكر " رأس عباس " في مديرية البريقة ، غرب عدن.



وأكد المصدر، أن الطائرة أطلقتها مليشيا الحوثي وكانت تحمل متفجرات لاستهداف قوات الجيش الوطني والتحالف العربي .



وأكد شاهد عيان لـ"العين الإخبارية " سماع دوي انفجار في منطقة صلاح الدين التابعة للبريقة جراء تدمير الطائرة الحوثية.



وأعلنت مليشيا الحوثي تبنيها للعملية التي تأتي ضمن سلسلة عمليات إرهابية تشنها مؤخرا لاستهداف الداخل اليمني و الأراضي السعودية.

