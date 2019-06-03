استعدادات أمنية بمصر لاستقبال عيد الفطر وكأس الأمم الأفريقية

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العين الإخبارية - محمد حسين - القاهرةالإثنين 2019/6/3 02:24 صباحا بتوقيت أبوظبي
قوات الأمن المصرية- أرشيفية
تشهد المحافظات المصرية استنفاراً أمنياً؛ استعداداً لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر الشهر الحالي.
وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك وفعاليات كأس الأمم الأفريقية.
تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع جميع المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.
كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، مهيبة بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الأمن المصري باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، استعداداً لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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