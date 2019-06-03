التحالف والجيش اليمني يكبدان الحوثي خسائر فادحة في 3 محافظات

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بقصف جوي لمقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في 3 محافظات.

ففي محافظة الحديدة، تمكنت قوات ألوية العمالقة بالجيش اليمني من إحباط هجوم واسع لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيس.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن مجاميع حوثية شنّت هجوما واسعا نحو مواقع العمالقة بهدف السيطرة على المواقع القريبة من منطقة "بني مغازي" شمالي مدينة حيس.

وتمكنت ألوية العمالقة من كسر الهجوم الحوثي والتصدي للعناصر المتسللة التي حاولت السيطرة على "بني مغازي"، بعد تكبيد الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى.

وفي محافظة إب تلقت مليشيا الحوثي ضربات موجعة، جراء ضربات نوعية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت معسكرا للانقلابيين.





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وأفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن غارات جوية استهدفت معسكر "الحمزة" الذي تسيطر عليه المليشيا الانقلابية في منطقة "قاع الجامع" بمديرية السبرة جنوبي شرقي إب.

وتتخذ مليشيا الحوثي من معسكر "الحمزة" موقعا لتدريب عناصرها وإرسالهم إلى جبهات القتال في محافظة الضالع، وفقا للمصدر.

وفي تخوم محافظة الضالع، شنت قوات الجيش الوطني، قصفا مدفعيا استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة.

وحسب المصدر ذاته، فقد استهدف القصف تعزيزات الحوثيين في وادي "السايلة"، ومنطقة "العراقية"، بجبهة "شخب" شمالي قعطبة.

وأسفر القصف عن تدمير 3 عربات تابعة للمليشيا، ومقتل وجرح كل مَن كان على متنها.

بالتوازي، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تحركات حوثية في منطقة "حجر" غربي الضالع، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين.

وفي معاقل الانقلابيين بصعدة، استهدفت مدفعية الجيش اليمني، تجمعات ومواقع لميلشيا الحوثي في مديرية كتاف.

وطال القصف تمركزا لقناصة وأسلحة رشاشة لمليشيا الحوثي، ما أسفر عن مقتل عدد من الانقلابيين، بينهم أحد القناصة، وتدمير رشاش عيار 23.