الجيش الليبي يمشط الحدود لمنع وصول الإرهابيين للبلاد

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن كل الوحدات العسكرية تمشط الحدود لمنع وصول المجرمين والإرهابيين إلى البلاد.

ونفى المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، الأخبار عن إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، معتبرا أن ما تم ترويجه في هذا الشأن "فبركات وأكاذيب".

وأوضح أن مجموعات من الحشد المليشياوي حاولت مباغتة الوحدات العسكرية للقوات المسلحة المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي؛ إلا أنها تمكنت من ردها ومطاردتهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث تم مصادرة آلياتهم بعد أن فرو وتركوها.

وأضاف المسماري أن القوات المُسلحة الليبية قامت بتسليم 14 جثة لأفراد المليشيات الإرهابية لجهاز الإسعاف من بينهم 6 جُثث لمرتزقة تشاديين الجنسية .

وأمس السبت، كبد الجيش الليبي مليشيات طرابلس الإرهابية خسائر فادحة في وادي الربيع.



وقال قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الوطني الليبي اللواء فوزي المنصوري إن القوات المسلحة العربية الليبية تصدت لمحاولة التفاف للمليشيات.

وأكد المنصوري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" اليوم السبت، أن الجيش الليبي قضى على محاولة تقدم المليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

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وأوضح اللواء المنصوري أن الجيش الليبي أجبر المليشيات على التراجع وسيطر على دبابة ودمر 6 سيارات مسلحة تابعة لها في محور وادي ربيع.

وأشار المنصوري إلى أن القوات قضت أيضا على عدد كبير منهم في محاور الخلة والمطار ووادي الربيع.

وفي السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي مقتل عدد من مليشيات مدينة الزاوية -غربا- في الاشتباكات مع القوات المسلحة بطرابلس.

وقال المركز الإعلامي -في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه السبت- أن من بين قتلى المليشيات عبدالواحد هدية قريب الإرهابي أبوعبيدة الزاوي.





وأشار بيان المركز الإعلامي إلى إصابة آدم المصراتي مساعد آمر كتيبة الحلبوص الإرهابية القادمة من مصراتة إصابة بليغة، لافتا إلى مقتل عدد من العناصر المعروفة في المليشيات أبرزهم مروان دربال متأثرا بجروحه.

ووجه الجيش الليبي كلمة إلى المليشيات التي تواجهه قائلا: "عودوا إلى بيوتكم فهذا ما ينتظركم ونقول لأهاليهم لا تتركوا أبناءكم يلقون مصارعهم في معركة خاسرة من أجل استمرار تنظيم الإخوان الإرهابي في نهب ثروات الليبيين وإذلال أبناء شعبنا."

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.