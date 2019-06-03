انت الان تتابع ترامب يدعو بريطانيا لترشيح نايجل فاراج كمفاوض بشأن "بريكست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا إلى ترشيح نايجل فاراج، رئيس حزب بريكست، ليكون مفاوضا بشأن التوصل لاتفاق نهائي حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ونقل اليوم تقرير إعلامى بريطانى عن ترامب قوله إنه ينبغي على المملكة المتحدة أن ترفض دفع تسوية بقيمة 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار دولار) لتغطية التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك "اتفاق عادل" .

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله : "أنا أحب نايجل كثيرا، وهو لديه الكثير مما يقدمه".

وكان ترامب قد أبدى رغبته بالأمس في عقد لقاء مع فاراج، أثناء زيارة ترامب لبريطانيا.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن بعضا من مسؤولي ترامب يعملون على ترتيب اجتماع مع فاراج، مرجحا إمكانية عقد ذلك اللقاء يوم الثلاثاء.

وكان فاراج قال لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن مكتب رئيسة الوزراء منعه من ترتيب عقد لقاء مع ترامب، إلا أن المصدر الذي نقلت عنه بلومبرج قال إن ترامب أبلغ مسؤوليه بأنه يميل إلى تخطي ذلك ليعقد الاجتماع بأي طريقة.

ويشترك ترامب وفارج في أجندة مناهضة للمؤسسات، ودافعا عن قضايا كل منهما الآخر .