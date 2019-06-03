رغم التشديدات.. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

وانتشر المصلون في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في حين اشتكى تجار البلدة من اجراءات الاحتلال والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التسوق والحالة الشرائية والتجارية في محالها.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية الى وسط المدين لتأمين مسيرات المستوطنين التي طافت حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الاقصى وتضمنت رقصات بأعلام الاحتلال في باحة باب العامود وشارع الواد المفضي الى أبواب الاقصى الرئيسية، في حين اقتحم المسجد الاقصى صباح اليوم أكثر من 1200 مستوطنا تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين واعتقال عدد منهم.
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