هذا ما سببته الحرب التجارية بين أمريكا والصين

حذرت دراسة اقتصادية من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تتسبب حالة ركود للاقتصاد العالمي في غضون أقل من عام.

وأشارت الدراسة - التي نشرتها مؤسسة (مورجان ستانلي) المصرفية العملاقة اليوم الأحد - إلى أن المستثمرين يرون الخلاف التجاري بين البلدين، اللذين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم، قد يؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي العالمي.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع في الشهر الماضي الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10% إلى 25%، كما هدد مسئولون أمريكيون بفرض رسوم على سلع تُقدر بـ300 مليار دولار ضمن باقي الواردات الصينية.

وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة تشيتان أهيا إن نتيجة الحرب التجارية ليست يقينية في الوقت الراهن، لكنه حذر من أنه لو مضت الولايات المتحدة قدما في تطبيق مستوى الرسوم الجمركية عند 25% على باقي الواردات الصينية، قد يشهد العالم ركودا اقتصاديا في غضون تسعة أشهر.