مسيرات حاشدة في ألبانيا للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وذكرت شبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن 7 من رجال الشرطة علاوة على أحد المشاركين في المسيرات أصيبوا بجراح خلال اشتباكات متفرقة بين الطرفين.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المشاركين في المسيرة - التي يقودها الحزب الديمقراطي المعارض- تجمعوا أمام مقر الحكومة في تيرانا مرددين الاتهامات لرئيس الوزراء أيدى راما بالفساد والارتباط بعصابات الجريمة المنظمة، مطالبين باستقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقالت الشبكة الأمريكية أن المشاركين في المسيرة قاموا بإلقاء القنابل الحارقة وقنابل الدخان على مقر الحكومة، مما دفع قوات الشرطة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الموقف.
وكان أمين عام حلف الأطلنطي، ينس شتولتنبرج، قد قام في وقت سابق اليوم بزيارة إلى تيرانا دعا خلالها الطرفين إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار، مؤكدا عبر مؤتمر صحفي أن العنف يتعارض مع قيم الديمقراطية وأنه غير مقبول على الإطلاق".
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