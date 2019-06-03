مسؤولو "الناتو" يبحثون انضمام مقدونيا الشمالية للحلف

ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية دون مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن الناتو ومقدونيا الشمالية وقّعا، في شهر فبراير الماضي، اتفاقية تمهد الطريق أمام انضمام إسكوبية إلى الحلف، لتصبح العضو رقم 30 في هذا التحالف العسكري، حيث وافقت 14 دولة من أعضاء الناتو -حتى الآن- على هذه الاتفاقية.
يُذكر أن الاتفاق الموقّع بين اليونان ومقدونيا الشمالية، في وقت سابق من العام الجاري، بشأن تغيير اسم "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، أدى إلى إنهاء معارضة أثينا لانضمام إسكوبية إلى عضوية الناتو، بعد خلافات بين الطرفين دامت نحو 27 عامًا.
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