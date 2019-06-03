العراق والولايات المتحدة يبحثان آخر المستجدات السياسية إقليمياً ودولياً

ونقلت وكالة (الأنباء) العراقية عن البيان الصادر عقب الاجتماع تأكيده حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الأزمات في المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور"، مشيرا إلى أن "موقف العراق تجاه أزمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، داعيا إلى ضرورة "تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار".
وشدد البيان على ضرورة "تأسيس نظام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مبينًا أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.
كما جرى -خلال اللقاء- التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين.
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