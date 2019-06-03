شكرا لقرائتكم هجوم صاروخي على مطار التيفور العسكري في حمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النظام السوري فجر الإثنين أنه تعرّض لهجوم صاروخي على مطار التيفور العسكري في ريف حمص.

وقالت وسائل إعلام النظام إن الدفاعات الجوية تصدت لتلك الهجمات التي أكدت أن مصدرها إسرائيل.

وأسفر الهجوم في حصيلة أولية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وتسبّبه بأضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية دمّرت "صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور" فيما أصابت صواريخ أخرى المطار.