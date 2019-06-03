السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

نسف الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل ما تردد عن "صفقة القرن"، مطمئنا أهالي سيناء والمصريين جميعا، بأنه لا تفريط في أي شبر من أرض مصر.

وقال خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن كل ما يتردد عن صفقة القرن "أكاذيب".

وشارك في حفل الإفطار - الذي اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنوياً- عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.