مجموعة “هيموراجي” تلج عالم السينما.. وطاليس: “مكنبغيش الصداع وكنلقا راسي فيه” -فيديو

كشف الفنان الكوميدي عبد العالي لمهر، الملقب ب”طاليس”، أنه ومجموعة هيموراجي الكوميديا، يضعون ولوج عالم السينما من بين أهدافهم، ويعملون على إنجاز فيلم كوميدي عائلي.

وتحدث طاليس لـ”اليوم24″ عن مسابقة مجموعة هيموراجي للكوميدين الشباب التي تحمل اسم “الكاستينغ”، واختير فيها شباب كومديون من 32 مدينة، إذ كانت المسابقة تزامن عروض المجموعة في المدن المغربية، مضيفا أن الشباب الذين تم اختيارهم سيقدمون عروضهم أمام الجمهور في مقهى “بوز آرت”، الذي هو مقهى فني افتتحته مجموعة هيموراجي.

طاليس حضر بمناسبة افتتاح “الكافي تياتر” بعد شهر رمضان، فيديو كليب كوميدي، بمثابة رسالة تحفيزية، لكل شخص يرغب في الوصول إلى هدفه، وفي نفس الوقت يتضمن جواب على منتقدي طاليس، وقالععن الأمر:”أنا لا أرغب في دخول حرب الكلاشات، ولا أحب المشاكل لكن أجد نفسي وسطها “.

وحقق طاليس رمضان الحالي، نجاحا بفضل سلسلة “bb “على يوتوب، عكس ما كان مع الستكوم الكوميدي التلفزي “الدرب” في رمضان الماضي، وفسر هذا الأمر ، بأن اليوتوب يفسح للفنان مساحة أكبر للتعبير عكس التلفزيون.